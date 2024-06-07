GMFH208○浜本工芸 / HAMOTO 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅

GMFH208○浜本工芸/HAMOTO3人掛けソファトリプルソファ長椅子本革楢材ハイバック国産家具□□商品説明□□浜本工芸が創るものは「本物の家具」材を生かし、愛着に応える。そこには創業70年のこだわりと理念が息づいています。耐久性に優れた国産の楢材を主材として職人により国内生産された高級家具です。約:実寸サイズ（mm）w1900×d900×h880×sh350※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Fランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください



GMFH208○浜本工芸 / HAMOTO 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 本革 楢材 ハイバック 国産家具



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