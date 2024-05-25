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格子スツール　(黒)　楡木/無垢/家具/和家具/洋家具/椅子/アンティーク家具
商品番号 E46073083886
商品名

格子スツール　(黒)　楡木/無垢/家具/和家具/洋家具/椅子/アンティーク家具
ブランド名 Evital
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...木楡木材で作ったスツールです。座りやすさを追求し、曲面で仕上げました。塗装は漆仕上げです。茶色と黄色のツートンカラーでお洒落さ抜群！サイズもW41:H46(座)41:D29cmと、とてもコンパクトで使いやすいです。お部屋のアイテムにいかがでしょうか？
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