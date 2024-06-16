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新品未使用　ル・クルーゼ　ティーセット　オレンジ
商品番号 W49119568854
商品名

新品未使用　ル・クルーゼ　ティーセット　オレンジ
ブランド名 ルクルーゼ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルクルーゼティーセット新品未使用品です。7年前に結婚祝いでいただきましたが一度も使用せず、箱に入れて自宅保管しておりました。自宅保管品ですので、完璧を求める方はご遠慮下さい。カラー···オレンジカップ２つ　ポット１つ
http://narcologia.ru/goods/navigate548130.html
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