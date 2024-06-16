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ヒョウ柄ソファ、フソファ ソファー 2人掛け ファブリック リビングソファ
商品番号 C65475288282
商品名

ヒョウ柄ソファ、フソファ ソファー 2人掛け ファブリック リビングソファ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 11,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒョウ柄ソファ、フソファソファー2人掛けファブリックローソファ二人掛けソファリビングソファコンパクトおしゃれかわいい材質：ファブリック（座面周り合成皮革PVC）、Sバネ、ウレタンフォーム、木脚
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