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【新品・未開封】3人掛け カウチ ベッド ソファ　 ワインレッド　クッション付き
商品番号 Y34276531586
商品名

【新品・未開封】3人掛け カウチ ベッド ソファ　 ワインレッド　クッション付き
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 17,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在在庫復活しました！また急になくなるかもしれませんがご了承ください。3人掛けカウチソファーの他カラーはこちら！#3人掛けカウチソファー在庫処分品ご覧くださりありがとうございます。在庫処分のため数ないですが、ほかフリマやサイト等でも販売しているため急に在庫不足になりましたら申し訳ありません。できれば購入前に在庫があるか確認くださると幸いです。Yowwiの新品未開封品です。おそらく検索いただければ出ると思いますが在庫処分品になります！こちらでは手数料が高いためこれ以上の値引きは受けておりません。、ただ配送料はこちら負担、送料無料で行います。現時点でも通常販売分の半額ほど安くなっていますので、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。本当になんでも聞いてくださって大丈夫ですので、お気軽にご相談ください！ソファとか家具は新品の方が絶対にいいと思っています。耐久値も衛生的な面も。在庫品など新品だけど安いお得な商品の販売を行っています。こちらの通知が来ないバグで一度配送が滞ってしてしまったことがありました。反省し通知の設定を見直しております。ご迷惑をおかけしました。☑︎偶然入ってくるような品物ですので在庫限り、なくなり次第終了です。在庫がかなり厳しくなってきました。確認は常にとっていますが気になる場合は聞いてください！（たまに急に再入荷することもよくあります）カウチにもオットマンにも、気軽にスタイルチェンジできる３人掛けソファ。ポケットコイルとS字バネのWクッション採用で、しっかりとした弾力感のある座り心地。PVCやファブリックなど豊富な８色展開。組み立ても簡単！※この商品は基本的には「佐川急便」でお送りしておりますが、　地域によって「Mロジ便」で出荷させていただいております。沖縄北海道離島は別途配送料がかかります！基本的に2日後（土日を抜く）には配送いたします。インテリア　カバー家具おしゃれクッション人をダメにするソファ無印ニトリ　IKEAイケア
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