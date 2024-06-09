新品、未使用　ソファベッド

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商品詳細
ホワイト\u0026ブラック、ソファベッド定価80,000円程でした。購入してから一度も使用する事なく物置部屋で眠っていた為ほこり等の汚れは有りますが引き渡し前に可能な範囲清掃致します。新品、未使用ですが、3枚目の写真の通り開封時に付いた切れが御座います。引き取りにて引き渡し可能です。ご理解ある方に入札宜しくお願いします。
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