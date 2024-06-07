ニトリ　3人用布掛けソファ

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2022年6月に購入しました。3人掛けで幅183センチと大きめサイズです。程よいクッション性、大きめサイズで使い心地は最高ですが、部屋の雰囲気を変えたいため出品します。喫煙者、ペットは居ません。フレームに細かい傷、購入時からの穴がありますので写真をご確認ください。クッションカバーのクリーニングも可能で清潔に保てます。小さなお子様がいらっしゃるご家庭やペットを飼われている方にも安心です。取扱説明書、組立説明書、予備部品をお付けします。たのメル便にて発送しますので、完成品でのお届けとなります。すぐにご使用いただけますので、ぜひご検討ください！