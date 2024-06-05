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傷・汚れに強い合成皮革 2人用ソファ(Nシールド ステイン2KD DBR)
商品番号 Y76189504949
商品名

傷・汚れに強い合成皮革 2人用ソファ(Nシールド ステイン2KD DBR)
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 14,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン主な張り地···人工皮革（合成皮革）機能···アームレスト付5枚目までがニトリの公式ページの商品画像になります。6枚目が出品商品の実際の写真になります。
http://narcologia.ru/goods/freezer380398.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose54740.html
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