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- 傷・汚れに強い合成皮革 2人用ソファ(Nシールド ステイン2KD DBR)
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商品詳細
カラー···ブラウン主な張り地···人工皮革（合成皮革）機能···アームレスト付5枚目までがニトリの公式ページの商品画像になります。6枚目が出品商品の実際の写真になります。
http://narcologia.ru/goods/freezer380398.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose54740.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador372806.html
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