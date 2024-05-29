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折りたたみマッサージベッド
商品番号 J67171290590
商品名

折りたたみマッサージベッド
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エステやサロンをしたい！方へ折りたたみのマッサージベッドです。持ち運び可能です。大切に使っておりましたので、大きな汚れやキズはありません。お互いに気持ちの良いお取引きのため、中古であることをご理解いただき、よく検討されたうえでご購入ください。神経質な方はご遠慮くださいね。匂いなど苦手な方へ￼こちら、ペットやタバコなどはしていません。どうぞ宜しくお願いします☺︎
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