No.301【新品未使用】やちむん　6寸皿(線彫り)　1枚



No.301【新品未使用】やちむん 6寸皿(線彫り) 1枚の通販 by ❤️いちご ... No.301【新品未使用】やちむん 6寸皿(線彫り) 1枚の通販 by ❤️いちご ...



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ノモ陶器製作所 6寸皿（やちむん） - 美濃焼とやちむんと雑貨｜蔵ショップ 陶器と雑貨 ノモ陶器製作所 6寸皿（やちむん） - 美濃焼とやちむんと雑貨｜蔵ショップ 陶器と雑貨



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⭐️即購入OKです⭐️⭐️プロフの確認もお願いします⭐️*✭˚・゜✧*・゜*✭˚・゜✧*・゜*✭˚やちむん6寸皿(線彫り) 1個【size】直径約18.7㎝×高さ約4.3㎝ 力強い線彫りと艶のある飴釉薬が 美しい(*ˊᵕˋ)♡ 同じく♡を射抜かれた方へ♪【補足】沖縄陶器(ヤチムン)は手作りなのでひとつひとつ模様や色合い、形(歪み)や釉薬のむら、貫入等の違いがあり魅力的♡全国のうつわ好きさんのInstagramにも登場しているやちむん(*ˊᵕˋ*)インスタ映えもバッチリ♡人気作家さんの器を手に入れるために日帰りで来沖される方もたくさんいらっしゃいます☆和食器や洋食器との相性もいいですよ♪*✭˚・゜✧*・゜*✭˚・゜✧*・゜*✭˚◎やちむんはひとつひとつ手作りなので 模様や色合い、形(歪み)や釉薬のむら、 貫入等の違いがあり魅力的です♡ ◎他にもやちむんを出品しています♪ まとめ買い大歓迎です✧*。٩(ˊᗜˋ*)و✧*。 送料分のお値引きも出来ますので お気軽にコメントください(•᎑•)♡◎値下げ交渉はご遠慮ください。 皆様に平等にご購入いただくため、送料調整分以外のお値下げはお断りいたしております(\u003e_\u003c)◎素人の撮影ですので撮影の環境により 商品の色味が実物と異なる場合が ございますのでご了承ください。 気になられる方は申し訳ありませんが ご遠慮ください(__)