金城有美子　やちむん　沖縄　コーヒーカップ　マグカップ　ペア　2個セット



金城有美子 サンゴブルー マグカップ



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ご覧頂きありがとうございます(*^_^*)【サイズ】φ8.3〜8.5㌢ 高さ7.3㌢やちむん（沖縄の焼き物）好きの間で知らない人はいないほど名の知れた陶芸家金城有美子（きんじょうゆみこ）さんのカップになります。大事にし過ぎて中々使えませんでした(^_^;) とても気に入っていたのですが、どなたかお使い頂ける方にお譲り出来れば幸いです(*´ェ`*)