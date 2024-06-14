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- 金城有美子 やちむん 沖縄 コーヒーカップ マグカップ ペア 2個セット
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(*^_^*)【サイズ】φ8.3〜8.5㌢ 高さ7.3㌢やちむん（沖縄の焼き物）好きの間で知らない人はいないほど名の知れた陶芸家金城有美子（きんじょうゆみこ）さんのカップになります。大事にし過ぎて中々使えませんでした(^_^;) とても気に入っていたのですが、どなたかお使い頂ける方にお譲り出来れば幸いです(*´ェ`*)
http://narcologia.ru/goods/Addict966818.html
http://narcologia.ru/goods/marshal406680.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce191055.html
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