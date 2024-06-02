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オールドダンスク　カップ\u0026ソーサー　北欧　北欧アンティーク　北欧食器
商品番号 D39167627614
商品名

オールドダンスク　カップ\u0026ソーサー　北欧　北欧アンティーク　北欧食器
ブランド名 ダンスク
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オールドダンスクのカップアンドソーサーです。古いアンティーク食器になりますが艶があり、未使用に近い状態だと思います。ただソーサーの裏にヒビではないですが、線が入っています。古い食器である事をご理解頂いた上で購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe540811.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture625641.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant422482.html

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