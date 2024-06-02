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IKEA イケア ストランドモン ウイングチェア アームチェア グレー北欧レトロ
商品番号 J48374921806
商品名

IKEA イケア ストランドモン ウイングチェア アームチェア グレー北欧レトロ
ブランド名 イケア
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IKEAイケアストランドモンウイングチェアアームチェアグレー北欧レトロ椅子イスキッズソファー■色■■サイズ■幅:59.5cm奥行き:63cm高さ:70cmシートの幅:38cmシートの奥行き:39cmシートの高さ:27cm中古になりますので、使用感や傷、変色があります。梱包は脚を外しての簡易梱包になりますのでご了承ください☺︎配送方法や日時に指定がある場合はご購入前にコメントでご連絡くださいませ^^*中古品ですので状態をご理解頂ける方お願い致します☺︎他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#インテリア沢山あるよーfreedomR05269古川
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