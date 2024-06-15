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TC・HELICON/VOICETONE create ボーカルエフェクター
商品番号 W79494682157
商品名

TC・HELICON/VOICETONE create ボーカルエフェクター
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TC・HELICON/VOICETONEcreateボーカルエフェクター2010年購入ライブ、REC等で度々使用していたので全体的に使用感あります。使用に問題のあるヘコミなどはありませんが傷など気にされる方はご遠慮下さい。動作確認済み、使用に問題はありません。箱と英語のマニュアルが付属します。アダプター欠品。#TChelicon#VOICETONEcreate種類···エフェクター・プロセッサー
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