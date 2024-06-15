TC・HELICON/VOICETONE create ボーカルエフェクター

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商品詳細
TC・HELICON/VOICETONEcreateボーカルエフェクター2010年購入ライブ、REC等で度々使用していたので全体的に使用感あります。使用に問題のあるヘコミなどはありませんが傷など気にされる方はご遠慮下さい。動作確認済み、使用に問題はありません。箱と英語のマニュアルが付属します。アダプター欠品。#TChelicon#VOICETONEcreate種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/subtropical514401.html
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