NOYES ソファー　リバー　2人掛け

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商品詳細
NOYESのリバーというモデルのソファーです。青山の路面店でオーダー購入し、6年程の使用です。ファブリックのため全体的に生活汚れはありますが、座り心地には問題無くまだまだ使えます。カバーは取り外し不可ですが、座面・背面は取り外せるので掃除機で隙間の清掃は可能です。直接のお渡しが可能な場合、お値引きいたします！色：ベージュサイズ：写真参照
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