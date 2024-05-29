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香蘭社　キャンディーポット　未使用　箱付
商品番号 R92929925947
商品名

香蘭社　キャンディーポット　未使用　箱付
ブランド名 香蘭社
特別価格 税込 1,816 円
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商品詳細

未使用ですが長期保管直径約１５ｃｍ高さ約１２ｃｍ神経質な方はご遠慮下さい。お値下げできません。よろしくお願いします。
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