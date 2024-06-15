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商品詳細
8月5日にイオンにてパック購入した、黒炎の支配者から自引きしました。狙いのカードでは無かった為、出品させていただきます。こちら、自引き後すぐにスリーブに入れローダーにて保存しています。(撮影の為スリーブから出しております)素人目に見て、欠けや大きな傷は無い美品かと思いますが…念の為プレイ用でお願い致します。お値引き交渉大歓迎です！(大幅なお値引きは難しい場合がございますので、ご了承ください。)#ポケモンカード#ポケカ#リザードン#黒炎の支配者ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)
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