unico アルベロ　オットマン

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商品詳細
多少の使用感や毛羽立ちはありますがへたり等はなくまだまだ綺麗に使用できると思います。定価29700円喫煙者、ペットなし中古品をご理解いただける方にお願いします。サイズW630×D420×H390(mm)カラーカバー：[定番]ベージュ(K41C)/ファブリックC脚部：チークカラー材質カバー：ポリエステル・コットン・レーヨン・ナイロン・アクリル座：ウレタンフォームフレーム：アッシュ突板脚部：バーチ仕上げフレーム：ウレタン樹脂塗装脚部：ラッカー塗装重量商品重量：約12kg備考付属：脚部フェルトカバー：手洗い・ドライクリーニング可
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