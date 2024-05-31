ロココ　スツール　姫家具　白家具　猫脚

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商品詳細
18世紀ヨーロッパ建築風の美しいスツールです。台座部分のパルメット紋様の彫刻がルネサンス様式の特徴として表れています。高級感のあるデザインと猫脚による可愛らしいスタイルの共存により、アンティークな装飾としても部屋を華やかに彩ります。フレーム素材 ABS高さ44cm幅39㎝ 奥行き29㎝
http://narcologia.ru/goods/encourage177872.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit842386.html
http://narcologia.ru/goods/revamp442522.html
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