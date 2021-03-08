陶板(スラヴィア嬢)



陶板名画ができるまで｜大塚オーミ陶業株式会社



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麻模様の陶板 丸形 Ｌサイズ 白・黒セット＜眞窯＞ - 「かごしま特産品ねっと かごいろ」

アルフォンス.ミュシャのスラヴィア嬢を陶板に模写しました。壁に飾って下さい。サイズは 縦：約40センチ 横：約26センチ です。絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...宗教・神話主な画材...その他