陶板(スラヴィア嬢)

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商品詳細
アルフォンス.ミュシャのスラヴィア嬢を陶板に模写しました。壁に飾って下さい。サイズは 縦：約40センチ 横：約26センチ です。絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...宗教・神話主な画材...その他
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