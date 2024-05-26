越前漆器　千筋飯器　9個組

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越前漆器の 業務用の飯器です。新品未使用で綺麗なお品ですが長期保管しています、大変綺麗な器です画像のように 外はダメ色内朱になっています。サイズ 外径蓋無し 約10.7cm高さ 約7.8cm安全のため、古い新聞紙ダンボールなどを利用させて頂きますのでご了承お願い致します。