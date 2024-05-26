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越前漆器　千筋飯器　9個組
商品番号 O93258894578
商品名

越前漆器　千筋飯器　9個組
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,603 円
在庫状況 あり

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商品詳細

越前漆器の　業務用の飯器です。新品未使用で綺麗なお品ですが長期保管しています、大変綺麗な器です画像のように　外はダメ色内朱になっています。サイズ　外径蓋無し　約10.7cm高さ　約7.8cm安全のため、古い新聞紙ダンボールなどを利用させて頂きますのでご了承お願い致します。
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