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- 越前漆器 千筋飯器 9個組
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商品詳細
越前漆器の 業務用の飯器です。新品未使用で綺麗なお品ですが長期保管しています、大変綺麗な器です画像のように 外はダメ色内朱になっています。サイズ 外径蓋無し 約10.7cm高さ 約7.8cm安全のため、古い新聞紙ダンボールなどを利用させて頂きますのでご了承お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sucrose260140.html
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