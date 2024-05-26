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金 オブジェ ４セット 高級 ゴールド 北欧 雑貨 女性 置物 グッズ 彫像 人
商品番号 G38744826489
商品名

金 オブジェ ４セット 高級 ゴールド 北欧 雑貨 女性 置物 グッズ 彫像 人
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧いただきましてありがとうございます☆金オブジェ４セット海外人気高級ゴールド北欧インテリア雑貨女性置物グッズ抽象的装飾彫像棚美術本棚おしゃれ置き物日本未発売・新品海外人気高級ゴールドオブジェ4体セットSize　高さ　23cm　幅　5～6,7cm奥行　9～9,6cm細部にまでこだわって作られたこの作品は、その独創性でゲストの目を引くことでしょう。この象徴的なデザインは、どんな部屋にも合う完璧な装飾品で、芸術愛好家への贈り物やご自宅に最適です。アブストラクト・ブックシェルフ・デコール・フィギュリン出来る限り迅速に、丁寧に梱包し配送致します。インテリア、コレクション。プレゼントにも喜ばれております。素敵な商品でオススメです。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。
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