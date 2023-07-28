marimekko マリメッコ　プレート　20cm 2枚

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ご覧頂き有難うございます^_^マリメッコの20cmプレート2枚カラーはブラックとブルーになります。数回使用し食器棚で保管していました。気になさらない方で宜しくお願い致します。バラ売り不可でお願い致します。marimekkoマリメッコ