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marimekko マリメッコ　プレート　20cm 2枚
商品番号 M22717650374
商品名

marimekko マリメッコ　プレート　20cm 2枚
ブランド名 マリメッコ
特別価格 税込 1,565 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます^_^マリメッコの20cmプレート2枚カラーはブラックとブルーになります。数回使用し食器棚で保管していました。気になさらない方で宜しくお願い致します。バラ売り不可でお願い致します。marimekkoマリメッコ
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