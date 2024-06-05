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★　美品 ◆ スワロフスキー　くまのプーさんとチョウ　5282928
商品番号 V55287275190
商品名

★　美品 ◆ スワロフスキー　くまのプーさんとチョウ　5282928
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 19,565 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、ありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読頂けますようお願い申し上げます。即購入OKです!◆ブランド・シリーズ◆スワロフスキー　SWAROVSKIくまのプーさん蝶　バタフライ5282928廃盤　希少　レア◆サイズ(おおよそ)◆幅5.5cm　奥行6cm　高さ6.5cm◆お品の状態◆美品です！割れや欠けのない綺麗なお品です♪プーさんのお鼻にチョウチョがとまっている微笑んでしまう可愛らしいデザインです！他にもコレクション品の食器がございます。#waniのコレクション#waniのスワロフスキーからぜひご覧ください！No.3738-0110-127
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