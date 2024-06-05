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- ★ 美品 ◆ スワロフスキー くまのプーさんとチョウ 5282928
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商品詳細
ご覧頂きまして、ありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読頂けますようお願い申し上げます。即購入OKです!◆ブランド・シリーズ◆スワロフスキー SWAROVSKIくまのプーさん蝶 バタフライ5282928廃盤 希少 レア◆サイズ(おおよそ)◆幅5.5cm 奥行6cm 高さ6.5cm◆お品の状態◆美品です！割れや欠けのない綺麗なお品です♪プーさんのお鼻にチョウチョがとまっている微笑んでしまう可愛らしいデザインです！他にもコレクション品の食器がございます。#waniのコレクション#waniのスワロフスキーからぜひご覧ください！No.3738-0110-127
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スワロフスキー クマのプーさん | labiela.com
くまのプーさんとチョウ スワロフスキーディズニー | www.causus.be
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