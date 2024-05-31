【新品 未開封】2023秋冬新色 ブルー コーデュロイ ロデチェア カバーのみ



2023秋冬新色 ブルー コーデュロイ ロデチェア カバーのみ 最新発見 ... 2023秋冬新色 ブルー コーデュロイ ロデチェア カバーのみ 最新発見 ...



新品 未開封】2023秋冬新色 ブルー コーデュロイ ロデチェア カバー ... 新品 未開封】2023秋冬新色 ブルー コーデュロイ ロデチェア カバー ...



RODEZ CHAIR COVER_AC07 ※カバーのみ ロデチェア カバー（ソファ ... RODEZ CHAIR COVER_AC07 ※カバーのみ ロデチェア カバー（ソファ ...



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ご覧いただきありがとうございます！ロデチェアを購入しようと思い、カバーだけ予約商品だったので予約したのですが違うソファを購入することになったのでお譲りしたいと思います。2023年10月6日に家に届いたばかりなので状態もとても綺麗です。届いた箱に入れたままクローゼット内で保管しております。定価は24200円で新品・未使用・未開封なのでお得にご購入いただけます！予約販売の商品で、10/6時点では11月上旬お届け予定となっていますのでそれよりも早くお手に取っていただけます！2023年の新色、ブルーです！コーデュロイで色味がとっても可愛いです(´▽`)【BASICITEM】JOURNALSTANDARDFURNITUREオリジナルソファRODEZCHAIR/ロデチェア1P専用カバー。ACMEでLAKEWOODSOFAの開発時に製作した「親子コール」の生地がRODEZCHAIRのカバーになりました。太畝と細畝が交互に並ぶことにより、一層コーデュロイ生地の魅力が引き立った生地になっています。毛足が長いため、ご使用いただくにつれて毛足が様々な方向へ倒れますので味わい深いビンテージのような見え方をするのが特徴です。生地はコットン100％ですので、通年を通して気持ちよくご使用いただけます。※お手入れはドライクリーニングを推奨しております。2008年に発売したブランドを代表する、カバーリングソファ。18段階で背もたれの高さを調整可能。あえて座面を低くしてゆったりと座れるようなディティールに、「着替えられる椅子。」お洋服のように着せ替えることができます。こちらは一人掛けタイプで一人暮らしの方でソファが置けない方などにおすすめ。将来大きな家にお引っ越ししてもこちらのソファをオットマン代わりとしてご利用いただくことも可能です。カバーサイズ···1人掛け用