【FREDERICIA】フレデリシア　トリニダードチェア　極美品

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※お値段の相談承ります。お気軽にご相談ください。【商品詳細】北欧デンマークのFREDERICIA社製のトリニダードチェア。極美品です。錆などもありません。カラーはホワイト。ドバゴ島（カリブ海）の建築様式からインスピレーションを得て作られた、「TRINIDADChair（トリニダードチェア）」は、2005年84歳で他界するまで家具のみならず、ジュエリー、テキスタイル等の実に多くのデザインを最後まで生み出し続けた才能ある女性デザイナー、NannaDitzel（ナナ・ディッツェル）の代表作です。1993年に発表されたトリニダード・チェアは、当時最新型のCNC旋盤技術（コンピュータ数値制御）を応用し、カリブ海のドバゴ島にあるヴィクトリア様式の邸宅ファサードによく見られる透かし彫りを現代的なデザイン表現へと転化させており、まるでアート作品のように放射線状のスリットから溢れる光と影から浮かび上がるシルエットは実に美しく、同島に生息する風鳥（極楽鳥）がモチーフになったと言われています。また、多くのデザイン賞を受賞した名作チェアとしても知られており、ミラノトリエンナーレ（金賞）の他、アメリカやイギリス、デンマークなど世界各国で多くのデザイン賞に輝いています。デザイナー：NannaDitzel（ナナ・ディッツェル）W48.5×D57×H83cm（座面までの高さ44cm）生産国：デンマーク※木材にひび割れ等無く、ほぼ新品です。塗装の都合上、塗装状に小さな傷はあります。発送方法等につきましては、お気軽にご相談下さい。#大塚家具テイスト···北欧風主な素材···木