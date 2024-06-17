M1137☆マニカラン産ピンク水晶クラスター2.2Kg☆天然石　原石

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★フォロワー様1800名を越える多くの方々にフォローして頂き感謝でいっぱいです。m(__)m☆フォロワー様限定ですが、コメント欄にてご連絡頂ければ表示価格より…【10%off‼️】致しますのでご連絡頂ければ幸いです♪＼＼\\\\٩('ω')و//／／☆秘蔵・激ヤバコレクション激安大放出❗️☆希少で超高価な、ハイクオリティ…ポイントの大きさ、透明度、ピンクの色合い…超・超別格品質❗️★超特大(約)2.2Kg‼️ピンク水晶クラスターです。☆インド・パルバティー渓谷・マニカラン産レムリアンシード・ピンク水晶クラスター★マジ激ピンク‼️超綺麗です♪ 最高ランク‼️の ピンクマニラカンです♪(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)☆とりあえず大きなマニカランピンク水晶クラスターはラストになります(^^;;☆透明度の高い結晶はダメージも少なく、レムリアンシード、カテドラル、タイムリンク、レインボーな様々な結晶を魅せてくれて、最高の超絶ハイパワー❗️ハイクオリティの超特大クラスターです♪5000m級の山々に囲まれたパールヴァティ渓谷は、インドの北部に位置しており、ヒンズー教の３大最高神の一人、シヴァ神の妻である山の女神「パールヴァティ」の名前が付けられた渓谷です。☆マスタークリスタルストーンとしても、ヒーリング、浄化、魔除けなど素晴らしいパワーを持つ水晶のクラスターです。サイズ：最大値(約)タテ170mmヨコ190mm 高さ130mm重さ(約)2.2Kg☆木製台座付きです♪＊画像の1〜5が室内光下、6〜7室内光(ライトアップ)、8〜11太陽光下、11〜20室外光下での撮影です。☆画像のブレスレットは付属しておりません。☆浄化済みです。☆宜しくお願い致します。★ご購入の際には必ずプロフィールをお読み下さい。★画像及び商品説明文の無駄転載禁止‼️アメジストドームアメシストクラスター水晶本水晶水晶クラスター浄化用水晶浄化用水晶クラスター天然石宝石原石鉱物パワーストーンパワーストーンブレスレットパワーストーンネックレスフクロウ縁起物風水ルチルクォーツラリマールチルブレスレット丸玉石コレクション23-478