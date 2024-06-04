❤天使のオブジェ等小物８点セット

＊北海道と沖縄、離島は別途送料がかかりますので購入前にコメントをお願い致します出品内容は・イタリア製の天使の壁掛けオブジェ大小４点・宮廷柄ポーセリン小物入れ・ロシア製ハンドペイントエッグアート・古い日本製のプードルオブジェ・ゴブラン織りマット（新品）以上の８点になります写真のようにプードルのリボンが片方破損していますその他、マット以外は新品では有りませんので多少汚れがございますのでご了承くださいアンティークヴィンテージエンジェルフィギュリンレトロロココ調テーブルマットテーブルランナータペストリー



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