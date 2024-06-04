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美しいカリビアンブルーラリマー柱
商品番号 W23424156695
商品名

美しいカリビアンブルーラリマー柱
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 16,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ高さ33.6～41.8mm縦50.1横70.1mm295g美しい透け透け、カリビアンブルーのラリマー柱です。プロの方に上下を磨いて頂いたのでつるピカ、お目目のような母岩がアクセントになっています(^-^)天然石ですので細かい傷や凹みなどがある場合がありますがご了承ください。購入価格70000円
http://narcologia.ru/goods/recuperation450821.html
http://narcologia.ru/goods/moisture57069.html
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