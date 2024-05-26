美少年ペンライトセット

美少年旧ペンライト2本とジャニーズJr.8.8祭りのペンライトセットになります。ライブで数回使用していますが問題なく点灯致します。・美少年旧ペンライトの為紫は点灯しません。・電池は抜いて発送いたします。・外袋はございません。・神経質な方は購入を御遠慮ください。ジャニーズジュニアジャニーズJr.関西ジャニーズJr.HiHiJets美少年7MEN侍少年忍者LilかんさいAぇ!group岩﨑大昇佐藤龍我那須雄登浮所飛貴金指一世藤井直樹中村嶺亜佐々木大光本髙克樹菅田琳寧矢花黎今野大輝川﨑皇輝ヴァサイェガ渉内村颯太元木湧織山尚大北川拓実豊田陸人黒田光輝安嶋秀生深田竜生檜山光成青木滉平田村海琉小田将聖久保廉山井飛翔瀧陽次朗川崎星輝稲葉通陽長瀬結星鈴木悠仁斗亜西村拓哉大西風雅當間琉巧岡崎彪太郎正門良規小島健佐野昌哉末澤誠也草間リチャード敬太福本大晴グッズ種類···ペンライト



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