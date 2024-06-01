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夕立窯　食器セット　うさぎ
商品番号 C11232881075
商品名

夕立窯　食器セット　うさぎ
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【お茶碗】　①ペア　箱入り(1ヶ所かどにへこみあり)　1点　②単品　箱なし　1点【角皿】　箱なし　1点【マグカップ】　箱なし　1点自宅保管品ですので、気になる方は購入をお控えください。※今のところ、バラ売りは考えておりません。
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