夕立窯　食器セット　うさぎ

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【お茶碗】 ①ペア 箱入り(1ヶ所かどにへこみあり) 1点 ②単品 箱なし 1点【角皿】 箱なし 1点【マグカップ】 箱なし 1点自宅保管品ですので、気になる方は購入をお控えください。※今のところ、バラ売りは考えておりません。