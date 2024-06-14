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0924M AVON ビンテージ　パピューム　ボトル
商品番号 W53100833777
商品名

0924M AVON ビンテージ　パピューム　ボトル
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

0925MAVONビンテージ　パピューム　ボトルです。6角形のボトルに素敵なラベルです。未使用品ですのでパヒュームもたっぷり入ってます。(ご使用にはなれません飾ってお楽しみください)サイズボトルH9.5cmボックス　9.5cmボックスにシワなどがありますが全体的に良い状態です。古いものとご理解の上ご購入ください。
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☆AVONビンテージ パフュームボトル☆CALIFORNIA PERFUME - Merry Bee

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