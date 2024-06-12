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ミニ飾り置物　家具　工芸品　オブジェ　インテリア　003
商品番号 T63885317571
商品名

ミニ飾り置物　家具　工芸品　オブジェ　インテリア　003
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧いただきありがとうございます。広葉樹の中でも最高クラスの良材、桜を使用したミニ置物です。特徴として木の根（根幹）部分の材料を使っています。固い石や土の中で力強く成長してきた根なので、自然造形の美しさをを感じさせてくれます。サイズが小さめなのでどこにでも置きやすく、場所をとらないのがポイントです。塗料はオスモオイルを使用し、重厚で美しく仕上げています。詳しくは写真を見て判断して頂けると幸いです。材質　桜の木サイズ　高さ　290mm（29cm）　台部　25厚横幅　250mm（25cm）　台部　320幅奥行　170mm(17cm)　　　台部　260オブジェ、アンティーク調の家具等におうちに飾ってみるのはいかがでしょうか？世界に一つしかない特別な品となっております。気に入って頂けましたら、ぜひお手元へ。なお商品を引き取りに来て頂ける方限定で、メルカリにはまだ出せていない衝立を即売で販売させていただきます。メルカリには出品されてないけど〇〇のサイズの衝立がほしい！という方におススメです。　注意事項！※コメントには出来る限り早く返信いたしますが、返信に遅れることがございます。ご了承ください。※発送までの日数を「2～3日で発送」にしていますが、出来る限り早く発送いたします。※実際に受け取りに来てる頂ける方へ。途中、山道を車で登ることになります。道の状態が、かなり荒れていますのでご注意ください。所在地は京都市西京区です。
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