三輪車　ガーデニング　ジャンクガーデン

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商品詳細
ディスプレイ用の三輪車です簡易清掃のみで、汚れ、小キズ、色あせ、塗装剥がれサビ等があります。気になる点がありましたら、ご購入前に必ずご確認ください。配達は中古段ボールを貼り合わせた簡易包装になります昭和レトロ昭和 レトロ古道具 古物アンティーク骨董 シャビーシャビーシックガーデニングジャンクガーデンディスプレイ
http://narcologia.ru/goods/conception934957.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring55996.html
http://narcologia.ru/goods/cotton731961.html
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