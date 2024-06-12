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三輪車　ガーデニング　ジャンクガーデン
商品番号 X91727444649
商品名

三輪車　ガーデニング　ジャンクガーデン
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディスプレイ用の三輪車です簡易清掃のみで、汚れ、小キズ、色あせ、塗装剥がれサビ等があります。気になる点がありましたら、ご購入前に必ずご確認ください。配達は中古段ボールを貼り合わせた簡易包装になります昭和レトロ昭和　レトロ古道具　古物アンティーク骨董　シャビーシャビーシックガーデニングジャンクガーデンディスプレイ
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やっぱりjunkなモノが多い庭♪ | silkyさんのガーデニング日和♪

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