【5客セット】ノリタケ ティーカップ＆ソーサー FIGARO

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お値下げしました！ノリタケのひと昔以上前のシリーズフィガロのカップ＆ソーサーです。カップ・直径約9cm高さ・約6cmソーサー・直径約14.3cm全体的にきれいな方だと思いますが、中古品につき、完璧な美品ではないことをご了承ください。専用の箱はつきません。即購入歓迎お値下げ不可商品です。よろしくお願い致します。