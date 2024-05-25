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【5客セット】ノリタケ ティーカップ＆ソーサー FIGARO
商品番号 U13128851304
商品名

【5客セット】ノリタケ ティーカップ＆ソーサー FIGARO
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,684 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました！ノリタケのひと昔以上前のシリーズフィガロのカップ＆ソーサーです。カップ・直径約9cm高さ・約6cmソーサー・直径約14.3cm全体的にきれいな方だと思いますが、中古品につき、完璧な美品ではないことをご了承ください。専用の箱はつきません。即購入歓迎お値下げ不可商品です。よろしくお願い致します。
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