木曽檜 ひのき 徳利 トックリ お猪口 5客 日本製 お祝い 正月 新品未使用

檜(ひのき)の香りが芳しい徳利とお猪口のセットです☺️素材は法隆寺の五重塔にも使われている耐久性の高い木曽檜です✨徳利直径6.5×高さ10cm64gお猪口直径4.2×高さ4.2cm5客木曽ひのき岐阜県日本製定価約8,000円箱に書き込みがありますので、箱なしで郵送させて頂きます。m(__)mお値下げ不可即購入歓迎です❤️……日本酒冷酒有田焼 古伊万里 伊万里 初期伊万里 大倉陶園 香蘭社 九谷焼 とうあん 美濃焼 京焼 清水焼 古瀬戸 瀬戸伊万里 乃りたけ ノリタケ 前畑陶器 庫山窯 波佐見焼 白山陶器 たち吉 和食和食器日本料理器作家モノ陶器市益子辻和美イイホシユミコたくまポタリー伊藤聡信井山三希子kutanisealscope広瀬佳子安藤雅信H.P.DECO小澤基晴加藤かずみ林京子鹿児島睦九谷焼長峰菜穂子サルグミンヌ岡田直人やちむん中町いずみ矢板緑大塚温子東峯未央井山三希子よしざわ窯工房あめつち吉村かずみawabiware三谷龍二アンティークレトロヴィンテージロイヤルコペンハーゲンブルーオニオンボヘミアンウェッジウッドマイセンKAREロイヤルコペンハーゲンマイセンマリメッコリモージュジノリウェッジウッドイッタラZarahomeACTUSアンソロポロジーFOBリサラーソンBeConceptillumsビーコンセプトイルムスH\u0026MhomeFrancFrancフランフランIKEAUnicoウニコZARAhomeアフタヌーンティーFUGAフーガFOBSociety6リビングモチーフアクタスACTUSデンマークフィンランドスウェーデンミナペルホネンニコライバーグマンハグオーワー私の部屋キャトルセゾンKEYUCA



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