ミントンで1860－70年頃に数多く作られたのがミントン マジョリカです。独特なデザインと色使いが特徴のシリーズです。コッケレル＆モンキーは、注ぎ口が鶏、持ち手が猿、蓋にカタツムリというユニークなデザインが特徴で、自然主義と日本の影響が見られる作品です。1994年に限定制作数1,000個で復刻されました。この作品の底には、制作番号371番の刻印が付いています。制作番号371番の制作証明書が付いています。ブランド箱入り。イングランド製。【商品情報】購入時期…20年ほど前使用の有無…未使用傷汚れ有無…無しサイズ…縦10ｘ横21x高さ14cm素材…磁器【その他】状態は写真でご確認ください。素人保管になります。梱包はリサイクル資材を使用することがございます。ご了承ください。ミントンMINTONイギリス紅茶ティーポット食器置物



ミントン マジョリカ ティーポット コッケレル＆モンキー 鶏と猿 ...



ミントン マジョリカ ティーポット コッケレル＆モンキー 鶏と猿 ...



☆超レア世界限定50個ミントンMINTONマジョリカティーポット/箱 ...



☆超レア世界限定50個ミントンMINTONマジョリカティーポット/箱 ...



ミントン マジョリカ ティーポット コッケレル＆モンキー 鶏と猿 ...



ミントン マジョリカ ティーポット コッケレル＆モンキー 鶏と猿 ...



MINTON MAJOLICA（ミントン・マジョリカ） ニワトリのティーポット 復刻品 COLL-129【希少】【中古】【未使用】



☆超レア世界限定50個ミントンMINTONマジョリカティーポット/箱 ...



１２月５日 名前のはなし 第2回 - 飼育員ブログ - ときわ動物園 ...



１２月５日 名前のはなし 第2回 - 飼育員ブログ - ときわ動物園 ...



JMC全頭紹介まとめ9 – 飼育の部屋



１２月５日 名前のはなし 第2回 - 飼育員ブログ - ときわ動物園 ...



JMC全頭紹介まとめ9 – 飼育の部屋



JMC全頭紹介まとめ9 – 飼育の部屋



１２月５日 名前のはなし 第2回 - 飼育員ブログ - ときわ動物園 ...