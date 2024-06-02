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ミントン　マジョリカ　ティーポット　コッケレル＆モンキー　鶏と猿
商品番号 P22597383338
商品名

ミントン　マジョリカ　ティーポット　コッケレル＆モンキー　鶏と猿
ブランド名 ミントン
特別価格 税込 19,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミントンで1860－70年頃に数多く作られたのがミントン　マジョリカです。独特なデザインと色使いが特徴のシリーズです。コッケレル＆モンキーは、注ぎ口が鶏、持ち手が猿、蓋にカタツムリというユニークなデザインが特徴で、自然主義と日本の影響が見られる作品です。1994年に限定制作数1,000個で復刻されました。この作品の底には、制作番号371番の刻印が付いています。制作番号371番の制作証明書が付いています。ブランド箱入り。イングランド製。【商品情報】購入時期…20年ほど前使用の有無…未使用傷汚れ有無…無しサイズ…縦10ｘ横21x高さ14cm素材…磁器【その他】状態は写真でご確認ください。素人保管になります。梱包はリサイクル資材を使用することがございます。ご了承ください。ミントンMINTONイギリス紅茶ティーポット食器置物
http://narcologia.ru/goods/financier221260.html
http://narcologia.ru/goods/Adder770775.html
http://narcologia.ru/goods/rouge79610.html

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