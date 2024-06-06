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ミニチュアティーポットセット バスケット付き
商品番号 J72691295548
商品名

ミニチュアティーポットセット バスケット付き
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅保管品です。目立った傷や掛けなどはないと思いますが見落とし等あるかも知れませんので状態は写真にてご確認願います。発送時はそれぞれをパッキンなどで巻き割れ防止の梱包をするつもりですが輸送時の破損等に関しては保証できかねますのでご了承願います。尚、すり替え防止の観点からも購入後の返品返金等は一切お断りいたしますのでご理解願います。保管品です。タイミングにもよりますが大体翌日には安心のメルカリ便にて発送できるかと思います。
http://narcologia.ru/goods/financier765060.html
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