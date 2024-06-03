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□美品 ◆ スワロフスキー　ブロッサミングローズ　ライトローズ　5094612
商品番号 L82338893324
商品名

□美品 ◆ スワロフスキー　ブロッサミングローズ　ライトローズ　5094612
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、ありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読頂けますようお願い申し上げます。即購入OKです!◆ブランド・シリーズ◆スワロフスキー　SWAROVSKIブロッサミングローズライトピンク薔薇　バラ5094612箱つき参考新品価格：27,000円◆サイズ(おおよそ)◆幅4cm奥行7.5cm高さ8cm◆お品の状態◆美品です。写真に写らないわずかなスレ等ございますが、割れ欠けのない綺麗な商品です。管理No.4891-0815-19他にもコレクション品の食器がございます。#waniのコレクション#waniのスワロフスキーからぜひご覧ください！
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