蒸留機　日本酒　ビンテージ

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※TheNOONのホームページもご参考ください。φ250H60070s日本酒をつくるために使われていた道具です。枝の長い花や植物を飾るのに最適です。・ビンテージ品のため小さなスリキズ、使用による経年変化等がございます。・追加で写真等をご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。#midcentury#midcenturymodern#vintage#hermanmiller#howardmiller#eames#georgenelson#ミッドセンチュリー#ミッドセンチュリーモダン#ミッドセンチュリーインテリア#ヴィンテージ#ビンテージ#アンティーク#ヴィンテージ家具#ビンテージ家具#インテリアショップ#インテリアデザイン#アメリカビンテージ#ハーマンミラー#ハワードミラー#イームズ#ジョージネルソン#カリフォルニアスタイル#カリフォルニアインテリア#カリフォルニアテイスト#デザイナーズ家具