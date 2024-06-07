ルイヴィトン　アドベントカレンダー

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商品詳細
ルイヴィトン アドベントカレンダーになります開きのタイプになっているので立てて飾ることができます⭐︎絵柄素敵なのでインテリアなどにいいかと思います⭐︎中身は無しになります閉じた時に左上若干のめくれありです。よろしくお願いします♪
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http://narcologia.ru/goods/moped563268.html
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