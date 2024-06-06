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キャメロン・ディアス／ボビーに首ったけ　等身大パネルポスター　20世紀ファックス
商品番号 D37958521827
商品名

キャメロン・ディアス／ボビーに首ったけ　等身大パネルポスター　20世紀ファックス
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 30,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···紙製テイスト···ポップ・カジュアル20世紀フォックス配給の映画、キャメロン・ディアス主演の映画、等身大パネルポスターです。かなり大きなモノです。折り畳めて、半分になります。自立の支え段ボールもあります。セクシーなポスターです。ファンの方、よろしくご購入おねがい致します。
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