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丸谷焼　シーサー　獅子　狛犬
商品番号 I98918463023
商品名

丸谷焼　シーサー　獅子　狛犬
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,332 円
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商品詳細

★九谷の獅子は仕事運・金運・家庭・健康に良いと言われています。・九谷焼玉乗り獅子・陶器製金彩・獅子唐獅子白獅子シーサー狛犬小槌・縁起物魔除け置き物・サイズ：（素人採寸です）・奥行20.5cm×横27cm×高さ31cm・重量：4kg
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