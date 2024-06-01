羽釜蓋、大きな羽釜蓋、直径37センチ、特大羽釜蓋、盆栽展示台、鑑賞石台、飾り台

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商品詳細
羽釜蓋特大羽釜蓋大きな羽釜蓋直径37センチ羽釜の蓋盆栽台盆栽飾り台花台飾り台鑑賞石台なかなかこれだけ大きな羽釜の蓋は珍しいです壁にかけてインテリア棚にもこちらずっと店に飾っていましたがたくさんあるので出品致しました4,800円で
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