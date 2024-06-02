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九谷焼　椿の皿　五枚　9.5㎝
商品番号 R68742637258
商品名

九谷焼　椿の皿　五枚　9.5㎝
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。未使用、保管品です。気になる箇所に◯印付けました。サイズ直径9.5㎝　高さ2㎝付属品は有りませんのでしっかり梱包致します。
http://narcologia.ru/goods/Persia416788.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral689232.html
http://narcologia.ru/goods/financier447860.html
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