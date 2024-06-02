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コポー コポタロウ かえる ハロウィン セット
商品番号 C12620030040
商品名

コポー コポタロウ かえる ハロウィン セット
ブランド名 ダイカイ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、そのまま暗所に保管しておりました。職人さん手作りでの、コポー特有の色むら、小傷等が‪ございます。✻*˸ꕤ*˸コポー整理中のため、出品致します✻*˸ꕤ*˸*⋆撮影技術不足なので若干の見え方等、気になる事もあるかと思いますが、ご了承下さい。素人保管である事、上記ご理解頂ける方　宜しくお願い致しますm(__)m箱無しです。プチプチに包んで発送いたします。◎神経質な方は、ご遠慮下さい。値下げ、バラ売り不可でお願いします。
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