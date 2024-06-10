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【suchさま】ヴィンテージ　フルーツオブジェ
商品番号 K15218352244
商品名

【suchさま】ヴィンテージ　フルーツオブジェ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製のヴィンテージ、アラバスターストーンのフルーツオブジェです！制作年代は不明です…アメリカから個人輸入し飾っておりましたが、手狭になってきた為手放します。比較的状態は良いと思いますが、細かな傷があります。ヴィンテージ品としてご理解ください。しっかりと重みがあり、置いておくだけでも可愛いです♡#即購入可#値下げ可アラバスターフルーツ石gemストーンオブジェペーパーウェイトパパイヤパイナップルイタリアンヴィンテージイエロー果物オブジェ
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