【suchさま】ヴィンテージ　フルーツオブジェ

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イタリア製のヴィンテージ、アラバスターストーンのフルーツオブジェです！制作年代は不明です…アメリカから個人輸入し飾っておりましたが、手狭になってきた為手放します。比較的状態は良いと思いますが、細かな傷があります。ヴィンテージ品としてご理解ください。しっかりと重みがあり、置いておくだけでも可愛いです♡#即購入可#値下げ可アラバスターフルーツ石gemストーンオブジェペーパーウェイトパパイヤパイナップルイタリアンヴィンテージイエロー果物オブジェ