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人気★ロナン・ブルレック★正規輸入品★北欧インテリア★12
商品番号 G66330833075
商品名

人気★ロナン・ブルレック★正規輸入品★北欧インテリア★12
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 5,945 円
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商品詳細

■アーティストロナン・ブルレック■タイトルDrawing12■サイズ55x55cmRonanBouroullec（ロナンブルレック）とTheWrongShopによるポスターとなります。有機的なフォルムと素朴な色調を使用した、RonanBouroullecによる現代的でユニークなポスターです。ロナンは弟のエルワン・ブルレックとともにパリを拠点とするブルターニュ出身のデザイナーです。HAYで彼らがデザインした家具なども販売されています。フレームは付属しません。アートポスター　海外ポスター　輸入ポスター　お洒落インテリア　北欧インテリア　アンティーク　印刷物　コレクション　絵画テイスト...北欧主な素材...紙製壁飾りの種類...ポスター
http://narcologia.ru/goods/mobilehome130243.html
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