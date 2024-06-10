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- 人気★ロナン・ブルレック★正規輸入品★北欧インテリア★12
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商品詳細
■アーティストロナン・ブルレック■タイトルDrawing12■サイズ55x55cmRonanBouroullec（ロナンブルレック）とTheWrongShopによるポスターとなります。有機的なフォルムと素朴な色調を使用した、RonanBouroullecによる現代的でユニークなポスターです。ロナンは弟のエルワン・ブルレックとともにパリを拠点とするブルターニュ出身のデザイナーです。HAYで彼らがデザインした家具なども販売されています。フレームは付属しません。アートポスター 海外ポスター 輸入ポスター お洒落インテリア 北欧インテリア アンティーク 印刷物 コレクション 絵画テイスト...北欧主な素材...紙製壁飾りの種類...ポスター
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