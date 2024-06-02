ボッテガヴェネタの長財布

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◯状態多少の使用感はございますが、目立った傷や汚れはなくまだまだお使い頂けます！◯サイズ（cm）タテ：11ヨコ：20厚さ：2.5※多少の誤差はご了承下さい。◯仕様札入れ×1カード入れ×12ファスナー開閉硬貨入れ×1付属品などは買った時のままです。値段交渉などありましたらご遠慮なく申し上げてください購入時の金額¥100,000