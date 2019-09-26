【レア物】エルメス　Hバックル

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商品詳細
HERMES エルメスＨバックルカラー シルバー幅 約6.1㌢高さ 約3.7㌢【注意】未使用ですが、色のくすんだ箇所あります。最後の写真は角度を変えて見ると薄い縦の傷がありました。保存状態悪かったです。全体に磨き等何もしていないので、くすみは取れるかもしれません。ただ、このデザインは今あまり見かけないので、レア物かと感じております。写真のシェブロンお付けします。
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